Романо: «Влахович может покинуть «Ювентус», интерес проявляют три клуба»

Инсайдер Фабрицио Романо прокомментировал слухи о возможном уходе из «Ювентуса» нападающего Душана Влаховича.

В последнее время серба активно связывают с «Челси». По заявлениям Романо, форвард действительно нравится лондонскому клубу, но никакие переговоры на сегодняшний день не ведутся. То же самое можно сказать и про «Баварию», также претендующую на 23-летнего игрока. Кроме того, как отмечает трансферный эксперт, Влахович – один из четырёх нападающих в шорт-листе «ПСЖ». Футболист может покинуть «Ювентус» в текущее трансферное окно, однако для этого покупателям придётся сделать выгодное предложение.