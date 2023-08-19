Дибала: «Уход из «Ювентуса» был сильным ударом, там я чувствовал себя как дома»

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала рассказал, как пережил уход из туринского «Ювентуса». Напомним, год назад аргентинец присоединился к «джаллоросси» на правах свободного агента, не договорившись перед этим с «Ювентусом» о новом контракте.

«Покинуть «Ювентус» было нелегко. Это был сильный удар, этот клуб был для меня домом. Идея была в том, чтобы остаться, но таков футбол. Я благодарен и буду благодарен клубу, благодаря которому я вырос как личность и как футболист. Я провёл там прекрасные 7 лет», – цитирует Дибалу AS.

В первом сезоне за «Рому» Дибала забил 12 голов и отдал 6 результативных передач в итальянской Серии А.