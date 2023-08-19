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Чемпионат Италии. Серия А

Дибала: «Уход из «Ювентуса» был сильным ударом, там я чувствовал себя как дома»

19 Августа 2023 • 11:14 Комментировать
Рома
...
Салернитана
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20.08 19:30

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала рассказал, как пережил уход из туринского «Ювентуса». Напомним, год назад аргентинец присоединился к «джаллоросси» на правах свободного агента, не договорившись перед этим с «Ювентусом» о новом контракте.

«Покинуть «Ювентус» было нелегко. Это был сильный удар, этот клуб был для меня домом. Идея была в том, чтобы остаться, но таков футбол. Я благодарен и буду благодарен клубу, благодаря которому я вырос как личность и как футболист. Я провёл там прекрасные 7 лет», – цитирует Дибалу AS.

В первом сезоне за «Рому» Дибала забил 12 голов и отдал 6 результативных передач в итальянской Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Ювентус Пауло Дибала
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