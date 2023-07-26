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Чемпионат Италии. Серия А

Кесси станет одним из самых высокооплачиваемых игроков «Ювентуса» слухи

26 Июля 2023 • 01:28 Комментировать
Удинезе
...
Ювентус
20.08 21:45

«Ювентус» намерен усилиться полузащитником «Барселоны» Франком Кесси.

Ивуариец стал одной из приоритетных трансферных целей «старой синьоры», и «Барселона», по слухам, согласна продать игрока туринскому клубу. Как информирует Diario SPORT, в «Ювентусе» готовы сделать Кесси одним из самых высокооплачиваемых футболистов команды, чтобы убедить того решиться на переход. Вероятная зарплата 26-летнего хавбека в случае заключения сделки – 7 млн евро в год.

До переезда в Каталонию Франк Кесси принадлежал «Милану», а первые шаги на профессиональном уровне делал в «Аталанте». Интерес к игроку также приписывается представителям Английской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Барселона Франк Кесси трансферы футбола - лето 2023
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