«Ювентус» намерен усилиться полузащитником «Барселоны» Франком Кесси.

Ивуариец стал одной из приоритетных трансферных целей «старой синьоры», и «Барселона», по слухам, согласна продать игрока туринскому клубу. Как информирует Diario SPORT, в «Ювентусе» готовы сделать Кесси одним из самых высокооплачиваемых футболистов команды, чтобы убедить того решиться на переход. Вероятная зарплата 26-летнего хавбека в случае заключения сделки – 7 млн евро в год.

До переезда в Каталонию Франк Кесси принадлежал «Милану», а первые шаги на профессиональном уровне делал в «Аталанте». Интерес к игроку также приписывается представителям Английской премьер-лиги.