«Интер» подписал игрока, недавно покинувшего «Ювентус»

Правый латераль Хуан Куадрадо продолжит карьеру в миланском «Интере».

Колумбиец покинул «Ювентус» 1 июля, став свободным агентом. По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, 35-летний игрок уже подписал контракт с «Интером». Договор рассчитан до конца сезона-2023/24. В начале следующей недели состоится медосмотр, после чего «нерадзурри» официально подтвердят переход.

Хуан Куадрадо выступал за «Ювентус» с момента перехода из лондонского «Челси» летом 2017 года. Футболист отыграл 314 матчей за «старую синьору» во всех турнирах, записав себе в актив 26 забитых мячей и 65 результативных передач.