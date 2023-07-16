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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» подписал игрока, недавно покинувшего «Ювентус»

16 Июля 2023 • 23:16 Комментировать
Интер Милан
...
Монца
20.08 19:00

Правый латераль Хуан Куадрадо продолжит карьеру в миланском «Интере».

Колумбиец покинул «Ювентус» 1 июля, став свободным агентом. По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, 35-летний игрок уже подписал контракт с «Интером». Договор рассчитан до конца сезона-2023/24. В начале следующей недели состоится медосмотр, после чего «нерадзурри» официально подтвердят переход.

Хуан Куадрадо выступал за «Ювентус» с момента перехода из лондонского «Челси» летом 2017 года. Футболист отыграл 314 матчей за «старую синьору» во всех турнирах, записав себе в актив 26 забитых мячей и 65 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ювентус Хуан Куадрадо трансферы футбола - лето 2023
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