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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри ответил на вопрос о шансах «Ювентуса» на чемпионство в Серии А

09 Августа 2023 • 22:47 Комментировать
Удинезе
...
Ювентус
20.08 21:45

Рулевой «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал, готова ли команда бороться за титул.

Последнее чемпионство туринского гранда датировано сезоном-2019/20. В минувшей кампании «бьянконери» финишировали седьмыми в Серии А, если брать в расчёт десятиочковый штраф. Позднее клуб был отстранён УЕФА от участия в Лиге конференций.

«Скудетто? Говорить об этом сейчас нет особого смысла. Я не знаю, стоит ли расценивать неучастие в еврокубках как преимущество или нечто негативное. Речь идёт о постоянной работе и росте. У нас будет возможность всю неделю готовиться к матчам, и нам нужно извлечь из этого максимальную выгоду. Цель команды – вернуться в Лигу чемпионов», – заявил на пресс-конференции Аллегри.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри
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