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В «Челси» приняли решение по Лукаку

04 Августа 2023 • 01:32 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
13.08 18:30

Будущее нападающего «Челси» Ромелу Лукаку должно решиться в скором времени.

Бельгиец не заинтересован в продолжении сотрудничества с «синими», и клуб готов его продать. Основным претендентом остаётся «Ювентус», который, впрочем, пока не согласовал условия трансфера. По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, в настоящий момент «Челси» занимается поиском других вариантов для Лукаку. Если же альтернативное решение так и не будет найдено до следующей недели, «пенсионеры» сосредоточатся на переговорах с «Ювентусом» по обмену 30-летнего форварда на Душана Влаховича.

Сам Ромелу Лукаку, по некоторым данным, уже дал согласие на переход в туринский клуб.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ювентус Ромелу Лукаку Душан Влахович трансферы футбола - лето 2023
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