В «Челси» приняли решение по Лукаку

Будущее нападающего «Челси» Ромелу Лукаку должно решиться в скором времени.

Бельгиец не заинтересован в продолжении сотрудничества с «синими», и клуб готов его продать. Основным претендентом остаётся «Ювентус», который, впрочем, пока не согласовал условия трансфера. По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, в настоящий момент «Челси» занимается поиском других вариантов для Лукаку. Если же альтернативное решение так и не будет найдено до следующей недели, «пенсионеры» сосредоточатся на переговорах с «Ювентусом» по обмену 30-летнего форварда на Душана Влаховича.

Сам Ромелу Лукаку, по некоторым данным, уже дал согласие на переход в туринский клуб.