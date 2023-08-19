Лукаку может оказаться в «Ювентусе» только при одном условии

«Ювентус» по-прежнему рассчитывает усилиться нападающим «Челси» Ромелу Лукаку.

Руководство «синих» активно работает над скорейшим расставанием с бельгийцем, а сам 30-летний игрок уже достиг личной договорённости с «Ювентусом». В туринском клубе очень хотели бы провернуть подписание форварда, но сделать это получится лишь в одном случае – если будет отпущен Душан Влахович, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Один из вариантов – обмен серба на Лукаку, о котором не первую неделю ведётся речь, однако «Челси» пока не готов предложить требуемую «старой синьорой» доплаты в рамках этой сделки.