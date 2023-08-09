Атакующий полузащитник «Галатасарая» Николо Дзаньоло может сменить клуб до закрытия текущего трансферного окна.

Турецкий гранд готов отпустить 24-летнего игрока, но рассчитывает заработать на его продаже не менее 30 млн евро без учёта бонусов. Как утверждает инсайдер Руди Галетти, шансы на уход Дзаньоло этим летом продолжают расти. Интерес к итальянцу проявляют «Ювентус», «Аль-Хиляль», «Ньюкасл» и ещё два неназванных представителя Английской премьер-лиги.

Выступая за «Галатасарай» с февраля, Николо Дзаньоло отметился пятью забитыми мячами и одной результативной передачей в 12 матчах.