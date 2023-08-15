Голкипер «Ювентуса» Войцех Щесны пополнил список интересов «Баварии».

Мюнхенский клуб лишился Янна Зоммера, перебравшегося в миланский «Интер», а также остаётся без Мануэля Нойера, продолжающего залечивать давнюю травму. Недавно стало известно об интересе «Баварии» к Майку Меньяну, однако «Милан» категорически против расставания со своей звездой. По информации SportItalia, немецкий гранд готов переключиться на другого вратаря из Серии А – Щесны, выступающего за «Ювентус». Считается, что подписать поляка будет проще, чем Меньяна.

Контракт Войцеха Щесны с «Ювентусом» рассчитан до 2025 года, а его трансферная стоимость, согласно Transfermarkt, составляет 10 млн евро.