«Ювентус» за тайм разгромил «Удинезе»

«Ювентус» гостил у «Удинезе» в первом туре Серии А и сразу принялся за дело. Уже на третьей минуте прошла голевая контратака с прострелом на Федерико Кьезу и ударом в левый нижний угол ворот. Андреа Камбьясо наносил удар в упор и попал в ногу голкипера. В середине тайма Душан Влахович уверенно реализовал пенальти. На 45-й минуте Камбьясо выдал подачу к воротам, голкипер почему-то не попал по мячу, и Адриен Рабио был беспощаден - 3:0. Только при таком счете туринцы дали сопернику создавать моменты, не забывая и о своей атаке, вот только второй тайм получился сухим.
Протокол игры
|2'Кьеза Федерико (0:1)
|20'Влахович Душан (0:2)
|45'Рабио Адриен (0:3)
Сильвестри Марко•Перес Неуэн•Бийол Яка•Кабаселе Кристиан• 31'Эбоселе Фести57' (Феррейра Жоау (57') •Саррага Ойер46' (Самарджич Лазар (46') •Уолас Соуза•Ловрич Санди•Камара Ассан46' (Земура Джордан (46') •Товен Флорьян66' (Саксесс Исаак (66') •Гомеш Бету75' (Лукка Лоренцо (75')
Щесны Войцех•Данило Луис• 35'Бремер Глейсон•Алекс Сандро• 28'Веа Тимоти46' (Маккенни Уэстон (46') •Миретти Фабио46' (Фаджоли Николо (46') •Локателли Мануэль• 90'Рабио Адриен•Камбьясо Андреа70' (Айлинг Самуэль (70') •Влахович Душан85' (Йылдыз Кенан (85') •Кьеза Федерико77' (Милик Аркадиуш (77')
20 августа. Стадион "Дачия-Арена" (Удине).
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