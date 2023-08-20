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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» за тайм разгромил «Удинезе»

20 Августа 2023 • 23:52 Комментировать
Удинезе
0:3
Ювентус
окончен

«Ювентус» гостил у «Удинезе» в первом туре Серии А и сразу принялся за дело. Уже на третьей минуте прошла голевая контратака с прострелом на Федерико Кьезу и ударом в левый нижний угол ворот. Андреа Камбьясо наносил удар в упор и попал в ногу голкипера. В середине тайма Душан Влахович уверенно реализовал пенальти. На 45-й минуте Камбьясо выдал подачу к воротам, голкипер почему-то не попал по мячу, и Адриен Рабио был беспощаден - 3:0. Только при таком счете туринцы дали сопернику создавать моменты, не забывая и о своей атаке, вот только второй тайм получился сухим.

Протокол игры  
Удинезе0:3Ювентус
  2'Кьеза Федерико (0:1)
  20'Влахович Душан (0:2)
  45'Рабио Адриен (0:3)
Сильвестри МаркоПерес НеуэнБийол ЯкаКабаселе Кристиан  31'Эбоселе Фести 57' (Феррейра Жоау ( 57') Саррага Ойер 46' (Самарджич Лазар ( 46') Уолас СоузаЛоврич СандиКамара Ассан 46' (Земура Джордан ( 46') Товен Флорьян 66' (Саксесс Исаак ( 66') Гомеш Бету 75' (Лукка Лоренцо ( 75')
Запасные: Камара ЭтьенГессанд АксельПейчич ДавидКина ДомингушСоуса ВивальдоМалуса ДжоэлНвачукву СамуэльПьяна ЭдоардоАбанква ДжеймсАке Марли
Щесны ВойцехДанило Луис  35'Бремер ГлейсонАлекс Сандро  28'Веа Тимоти 46' (Маккенни Уэстон ( 46') Миретти Фабио 46' (Фаджоли Николо ( 46') Локателли Мануэль  90'Рабио АдриенКамбьясо Андреа 70' (Айлинг Самуэль ( 70') Влахович Душан 85' (Йылдыз Кенан ( 85') Кьеза Федерико 77' (Милик Аркадиуш ( 77')
Запасные: Ругани ДаниэлеНиколусси Кавилья ХансПинсольо КарлоКостич ФилипХуйсен ДинГатти ФедерикоПогба ПольПерин МаттиаСоуле Матиас
20 августа. Стадион "Дачия-Арена" (Удине).

 

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Ювентус Удинезе
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