«Ювентус» за тайм разгромил «Удинезе»

«Ювентус» гостил у «Удинезе» в первом туре Серии А и сразу принялся за дело. Уже на третьей минуте прошла голевая контратака с прострелом на Федерико Кьезу и ударом в левый нижний угол ворот. Андреа Камбьясо наносил удар в упор и попал в ногу голкипера. В середине тайма Душан Влахович уверенно реализовал пенальти. На 45-й минуте Камбьясо выдал подачу к воротам, голкипер почему-то не попал по мячу, и Адриен Рабио был беспощаден - 3:0. Только при таком счете туринцы дали сопернику создавать моменты, не забывая и о своей атаке, вот только второй тайм получился сухим.