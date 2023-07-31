Звёздный игрок «Ювентуса» отклонил предложение из Саудовской Аравии

Вингер «Ювентуса» Федерико Кьеза ответил отказом саудовскому клубу.

25-летний игрок, как принято считать, находится не в лучших отношениях с главным тренером «бьянконери» Массимилиано Аллегри, поэтому рассматривает различные варианты продолжения карьеры. Как информирует инсайдер Николо Скира, в прошлом месяце Кьеза получил крайне выгодное предложение от гранда чемпионата Саудовской Аравии, но отказался от сделки, не проявив никакого интереса.

Трансферная стоимость Федерико Кьезы, по оценке портала Transfermarkt, составляет 40 млн евро. В числе претендентов на итальянца фигурировали клубы из Английской премьер-лиги.