Новый спортивный директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли запланировал два громких трансфера.

В пятницу «старая синьора» объявила о назначении функционера, ранее работавшего в «Наполи». По сведениям журналиста Джованни Альбанезе, Джунтоли провёл телефонный разговор с главным тренером туринцев Массимилиано Аллегри, после чего обозначил две приоритетные цели на рынке – ими стали полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич и вингер «Сассуоло» Доменико Берарди.

Трансферная стоимость Милинковича-Савича, по оценке Transfermarkt, составляет 50 млн евро, в то время как Берарди оценивается в 18 млн. Обоим футболистам на данный момент 28 лет.