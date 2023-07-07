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Чемпионат Италии. Серия А

Джунтоли обозначил двух звёзд Серии А в качестве главных целей «Ювентуса» слухи

07 Июля 2023 • 23:31 Комментировать (1)
Удинезе
...
Ювентус
20.08 19:00

Новый спортивный директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли запланировал два громких трансфера.

В пятницу «старая синьора» объявила о назначении функционера, ранее работавшего в «Наполи». По сведениям журналиста Джованни Альбанезе, Джунтоли провёл телефонный разговор с главным тренером туринцев Массимилиано Аллегри, после чего обозначил две приоритетные цели на рынке – ими стали полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич и вингер «Сассуоло» Доменико Берарди.

Трансферная стоимость Милинковича-Савича, по оценке Transfermarkt, составляет 50 млн евро, в то время как Берарди оценивается в 18 млн. Обоим футболистам на данный момент 28 лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Ювентус Сассуоло Доменико Берарди Сергей Милинкович-Савич Кристиано Джунтоли трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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ivan_petrenko95
07 Июля 2023 в 23:56
это были бы очень неплохие трансферы.
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