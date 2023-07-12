«Ювентус» готов расстаться с Бонуччи

Капитан «Ювентуса» Леонардо Бонуччи может покинуть клуб до закрытия текущего трансферного окна.

По сообщениям итальянских источников, 36-летний центральный защитник намерен отыграть предстоящий сезон в «Ювентусе», несмотря на интерес из Саудовской Аравии. Согласно обновлённым данным инсайдера Джанлуки ди Марцио, ветеран «бьянконери» всё же может покинуть клуб этим летом. Такой расклад весьма вероятен, поскольку «старая синьора», похоже, больше не рассчитывает на свою легенду.

Отмечается, что Бонуччи оказался в списке игроков, которых «Ювентус» попытается продать. То же самое касается Уэстона Маккенни, Артура Мело, Дениса Закарии и Алекса Сандро.