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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри считает, что Лукаку поможет «Ювентусу» выиграть Серию А слухи

18 Июля 2023 • 01:25 Комментировать
Удинезе
...
Ювентус
20.08 19:00

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри верит в способности потенциального новичка команды Ромелу Лукаку.

Бельгийский форвард уже согласовал со «старой синьорой» условия контракта. Туринский клуб готов предложить «Челси» около 40 млн евро за 30-летнего игрока, в прошлом сезоне выступавшего за «Интер» на правах аренды.

По сведениям журналиста Николы Баличе, в подписании Лукаку заинтересован лично Аллегри. Наставник «бьянконери» считает, что приход такого игрока поможет команде замахнуться на Скудетто в предстоящем сезоне. При этом, как отмечается, рулевой не отказывается от Душана Влаховича, связанного с возможным трансфером в «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ювентус Массимилиано Аллегри Ромелу Лукаку Душан Влахович трансферы футбола - лето 2023
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