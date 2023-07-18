Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри верит в способности потенциального новичка команды Ромелу Лукаку.

Бельгийский форвард уже согласовал со «старой синьорой» условия контракта. Туринский клуб готов предложить «Челси» около 40 млн евро за 30-летнего игрока, в прошлом сезоне выступавшего за «Интер» на правах аренды.

По сведениям журналиста Николы Баличе, в подписании Лукаку заинтересован лично Аллегри. Наставник «бьянконери» считает, что приход такого игрока поможет команде замахнуться на Скудетто в предстоящем сезоне. При этом, как отмечается, рулевой не отказывается от Душана Влаховича, связанного с возможным трансфером в «ПСЖ».