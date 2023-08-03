Агент Буффона рассказал, мог ли легендарный вратарь перейти в российский клуб

Сильвано Мартина, агент знаменитого итальянского вратаря Джанлуиджи Буффона, рассказал, мог ли его клиент продолжить карьеру в одном из российских клубов.

«Честно говоря, у него не было никаких контактов с российскими клубами. Возможно, они не думали об этом, поскольку он уже играл в топ-клубе», — приводит слова агента РИА Новости.

Напомним, вчера, 2 августа, 45-летний Буффон объявил о завершении игровой карьеры. Последним местом работы прославленного вратаря была «Парма», однако наибольшую известность он обрёл благодаря своим выступлениям за «Ювентус», в составе которого 10 раз выигрывал чемпионат Италии. Также в карьере голкипера был французский «ПСЖ».