Полузащитник «Ювентуса» Артур Мело не перейдёт в «Монцу».

26-летний футболист, вернувшийся после неудачной аренды в «Ливерпуле», не входит в планы Массимилиано Аллегри, и в настоящий момент туринский клуб ищет способы расстаться с бразильцем. По данным журналиста Альфредо Педуллы, «Ювентус» предложил «Монце» арендовать Артура, при этом, что примечательно, «старая синьора» была готова взять на себя большую часть зарплаты хавбека, однако «красно-белые» ответили отказом.

Действующий контракт Артура Мело с «Ювентусом» рассчитан до середины 2025 года. В составе «Ливерпуля» игрок провёл лишь один матч за весь прошедший сезон.