Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Клуб Серии А отказался арендовать Артура у «Ювентуса» слухи

07 Июля 2023 • 01:57 Комментировать
Интер Милан
...
Монца
20.08 19:00

Полузащитник «Ювентуса» Артур Мело не перейдёт в «Монцу».

26-летний футболист, вернувшийся после неудачной аренды в «Ливерпуле», не входит в планы Массимилиано Аллегри, и в настоящий момент туринский клуб ищет способы расстаться с бразильцем. По данным журналиста Альфредо Педуллы, «Ювентус» предложил «Монце» арендовать Артура, при этом, что примечательно, «старая синьора» была готова взять на себя большую часть зарплаты хавбека, однако «красно-белые» ответили отказом.

Действующий контракт Артура Мело с «Ювентусом» рассчитан до середины 2025 года. В составе «Ливерпуля» игрок провёл лишь один матч за весь прошедший сезон.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Монца Артур Мело трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ИНТЕР МИЛАН МОНЦА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Июля
02:25 · Англия. Премьер-лига
Инсайдер Романо рассказал, когда «Милан» оформит трансфер Пулишича
02:06 · Италия. Серия А
Мората близок к переходу в «Милан» слухи
01:57 · Италия. Серия Б
Беналуан напал на болельщика «Пьяченцы» и получил пять матчей дисквалификации
01:57 · Италия. Серия А
Клуб Серии А отказался арендовать Артура у «Ювентуса» слухи
01:18 · Италия. Серия А
Бонуччи отклонил два предложения слухи
00:46 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ приготовил официальное предложение «Интеру» по Госенсу
00:35 · Германия. Бундеслига
Гранд Серии А начал переговоры с «Баварией» по Зоммеру
00:23 · Италия. Серия А
«Монца» и «Милан» учредили трофей в честь Берлускони
06 Июля
23:39 · Италия. Серия А
Лука Ромеро: «Переход в «Милан» – сбывшаяся мечта»
22:59 · Англия. Премьер-лига
Хёйлунн и Онана хотят перейти в «Манчестер Юнайтед» 1
22:53 · Италия. Серия А
Фраттези рассказал, почему решил перейти в «Интер»
22:41 · Англия. Премьер-лига
Тонали – об уходе из «Милана»: «Надеюсь, однажды я смогу вернуться» 7
21:53 · Англия. Премьер-лига
«Интер» хочет 55 миллионов евро за Онана 1 слухи
21:47 · Италия. Серия А
«Интер» объявил о переходе Фраттези 1 официально
21:11 · Италия. Серия А
Бонуччи принял решение о своём будущем
Все новости
Рекомендуем