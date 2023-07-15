Форвард «Челси» Ромелу Лукаку достиг договорённости с «Ювентусом».

Согласно недавним сообщениям итальянских источников, туринский клуб видит в бельгийском игроке потенциальную замену Душану Влаховичу, который может перебраться в «Пари Сен-Жермен». «Интер», долгое время считавшийся главным претендентом на Лукаку, вот-вот выйдет из сделки, поскольку разочарован поведением 30-летнего нападающего. Тем временем, как информирует Tuttosport, Ромелу уже согласовал условия контракта с «Ювентусом». Футболист будет зарабатывать порядка 11 млн евро в год, если пополнит ряды «бьянконери».