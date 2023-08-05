Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри впечатлён способностями полузащитника «Ниццы» Кефрена Тюрама.

22-летний игрок был связан с переходом в «Ливерпуль», но сделка так и не состоялась. По информации журналиста Мирко Николино, Аллегри является поклонником таланта французского хавбека. Итальянский специалист был бы очень рад, если бы руководству «Ювентуса» удалось провернуть подписание звезды Лиги 1.

Контракт Кефрена Тюрама с «Ниццей» рассчитан до середины 2025 года, а трансферная стоимость футболиста, по оценке Transfermarkt, составляет 40 млн евро. В марте нынешнего года сын знаменитого Лилиана Тюрама дебютировал за сборную Франции.