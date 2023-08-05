Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри хочет видеть в «Ювентусе» Кефрена Тюрама слухи

05 Августа 2023 • 02:07 Комментировать
Ницца
...
Лилль
11.08 22:00

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри впечатлён способностями полузащитника «Ниццы» Кефрена Тюрама.

22-летний игрок был связан с переходом в «Ливерпуль», но сделка так и не состоялась. По информации журналиста Мирко Николино, Аллегри является поклонником таланта французского хавбека. Итальянский специалист был бы очень рад, если бы руководству «Ювентуса» удалось провернуть подписание звезды Лиги 1.

Контракт Кефрена Тюрама с «Ниццей» рассчитан до середины 2025 года, а трансферная стоимость футболиста, по оценке Transfermarkt, составляет 40 млн евро. В марте нынешнего года сын знаменитого Лилиана Тюрама дебютировал за сборную Франции.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Ницца Массимилиано Аллегри Кефрен Тюрам трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НИЦЦА ЛИЛЛЬ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Августа
02:07 · Италия. Серия А
Аллегри хочет видеть в «Ювентусе» Кефрена Тюрама слухи
01:21 · Англия. Премьер-лига
«Интер» приготовил новое предложение по Балогуну
00:52 · Англия. Премьер-лига
Скамакка станет самым высокооплачиваемым игроком в истории «Аталанты»
00:43 · Англия. Премьер-лига
«Аль-Ахли» намерен перехватить защитника «Ромы» Ибаньеса у клуба АПЛ
00:28 · Англия. Премьер-лига
«Интер» сделал улучшенное предложение по Скамакке, но игрок выбрал «Аталанту»
00:20 · Италия. Серия А
​Раньери дал понять, что «Кальяри» будет его последним клубом
00:03 · Италия. Серия А
«Аталанта» арендует де Кетеларе у «Милана» – названы условия сделки
04 Августа
23:53 · Италия. Серия А
Руди Гарсия станет отцом и собирается жениться
22:41 · Англия. Премьер-лига
Амрабат ещё не договорился с «Манчестер Юнайтед», игроку интересен вариант с переходом в другой топ-клуб
22:12 · Италия. Серия А
Юнус Муса – о переходе в «Милан»: «Гаттузо говорил, что однажды я могу стать игроком «Милана»
22:03 · Италия. Серия А
«Лацио» объявил о переходе Камады официально
21:31 · Италия. Серия А
Тер Штеген обратился к Буффону, завершившему карьеру
21:00 · Италия. Серия А
«Ювентус» не получал предложений по Алексу Сандро
20:46 · Германия. Бундеслига
Зоммер переходит в «Интер»
19:43 · Италия. Серия А
Юнус Муса стал футболистом «Милана» официально
Все новости
Рекомендуем