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«Рома» нацелилась на форварда «Ювентуса»

08 Августа 2023 • 09:31 Комментировать
Рома
...
Салернитана
20.08 19:30

«Рома» продолжает поиски нового нападающего. Как сообщает Tuttosport, «джаллоросси» недавно сделали запрос туринскому «Ювентусу» по поводу доступности Аркадиуша Милика, который этим летом был выкуплен из «Марселя» за 7,5 миллионов евро.

Источник сообщает, что «Ювентус» запросил за поляка двойную цену – 15 миллионов евро, которую спортивный директор «Ромы» Тьяго Пинто посчитал слишком высокой. Ожидается, что римляне переключат своё внимание на других кандидатов.

Ранее «Рому» связывали с такими нападающими, как Альваро Мората и Джанлука Скамакка. Последний уже завершил свой трансфер из лондонского «Вест Хэма» в «Аталанту».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Ювентус Аркадиуш Милик трансферы футбола - лето 2023
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РОМА САЛЕРНИТАНА
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