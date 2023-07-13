«Ювентус» сообщил Маккенни, что тот не входит в планы клуба

Полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни может искать себе новый клуб.

Американский футболист провёл вторую половину прошлого сезона в «Лидсе» на правах аренды, и «павлины», не сумевшие сохранить прописку в Премьер-лиге, не стали оформлять выкуп. По обновлённым данным журналиста Ромео Агрести, Маккенни не примет участия в предсезонном сборе «Ювентуса» в США. Руководство «старой синьоры» сообщило хавбеку, что тот не входит в планы клуба на будущее, поэтому должен уйти до закрытия летнего трансферного окна.

Одним из претендентов на Уэстона Маккенни называется «Астон Вилла». Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего игрока в 18 млн евро.