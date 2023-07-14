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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» не собирается избавляться от Алекса Сандро

14 Июля 2023 • 01:11 Комментировать
Удинезе
...
Ювентус
20.08 19:00

Левый защитник «Ювентуса» Алекс Сандро не будет выставлен на продажу.

В туринском клубе проводят чистку состава, и в немилость уже попали четыре игрока – Леонардо Бонуччи, Уэстон Маккенни, Артур Мело и Денис Закария. По информации журналиста Николы Баличе, из состава не планируется исключать Алекса Сандро, несмотря на многочисленные слухи, указывающие на скорое расставание с бразильцем. 32-летний футболист способен закрыть несколько позиций в обороне, что очень ценят в «Ювентусе».

Контракт Алекса Сандро истекает следующим летом. Цвета «бьянконери» игрок защищает с августа 2015 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Алекс Сандро
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