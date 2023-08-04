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Чемпионат Италии. Серия А

Артур: «Я стал лучше со времён выступления за «Барселону»

04 Августа 2023 • 00:10 Комментировать
Хетафе
...
Барселона
13.08 22:30

Полузащитник «Фиорентины» Артур Мело считает, что достиг прогресса за последние годы.

Бразилец пополнил ряды «Барселоны» в 2018 году, а спустя два года перешёл в «Ювентус» за 80 млн евро. В Турине карьера хавбека стремительно пошла на спад, и в нынешнее трансферное окно 26-летний футболист отправился в аренду в «Фиорентину» в надежде получить игровую практику.

«Когда я пришёл в «Барселону», мне удалось быстро адаптироваться, я хорошо провёл дебютный сезон. Можно сказать, что тогда я был сильнейшей версией себя, но, думаю, сейчас я лучше, чем был тогда. За эти годы я многому научился, поэтому сегодня чувствую себя гораздо увереннее», – поведал в интервью SportMediaset Артур Мело.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Барселона Фиорентина Артур Мело
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ХЕТАФЕ БАРСЕЛОНА
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