Артур: «Я стал лучше со времён выступления за «Барселону»

Полузащитник «Фиорентины» Артур Мело считает, что достиг прогресса за последние годы.

Бразилец пополнил ряды «Барселоны» в 2018 году, а спустя два года перешёл в «Ювентус» за 80 млн евро. В Турине карьера хавбека стремительно пошла на спад, и в нынешнее трансферное окно 26-летний футболист отправился в аренду в «Фиорентину» в надежде получить игровую практику.

«Когда я пришёл в «Барселону», мне удалось быстро адаптироваться, я хорошо провёл дебютный сезон. Можно сказать, что тогда я был сильнейшей версией себя, но, думаю, сейчас я лучше, чем был тогда. За эти годы я многому научился, поэтому сегодня чувствую себя гораздо увереннее», – поведал в интервью SportMediaset Артур Мело.