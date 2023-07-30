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Чемпионат Италии. Серия А

Пранделли: «Грустно видеть, как «Ювентус» избавляется от Бонуччи»

30 Июля 2023 • 22:07 Комментировать
Удинезе
...
Ювентус
20.08 21:45

Бывший итальянский наставник Чезаре Пранделли высказался о ситуации Леонардо Бонуччи в «Ювентусе».

В туринском клубе решили исключить 36-летнего капитана из основной команды, чтобы тот поскорее нашёл себе новых работодателей.

«Грустно видеть, как в «Ювентусе» избавляются от игрока, внесшего такой вклад в историю клуба. Сезон только начался, и у сторон, думаю, было время, чтобы обсудить ситуацию и найти оптимальное для всех решение. Эта история могла закончиться совсем иначе», – заявил в интервью La Gazzetta dello Sport бывший рулевой национальной сборной Италии.

Контракт Леонардо Бонуччи с «Ювентусом» истекает в следующем году.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Чезаре Пранделли Леонардо Бонуччи
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