Пранделли: «Грустно видеть, как «Ювентус» избавляется от Бонуччи»

Бывший итальянский наставник Чезаре Пранделли высказался о ситуации Леонардо Бонуччи в «Ювентусе».

В туринском клубе решили исключить 36-летнего капитана из основной команды, чтобы тот поскорее нашёл себе новых работодателей.

«Грустно видеть, как в «Ювентусе» избавляются от игрока, внесшего такой вклад в историю клуба. Сезон только начался, и у сторон, думаю, было время, чтобы обсудить ситуацию и найти оптимальное для всех решение. Эта история могла закончиться совсем иначе», – заявил в интервью La Gazzetta dello Sport бывший рулевой национальной сборной Италии.

Контракт Леонардо Бонуччи с «Ювентусом» истекает в следующем году.