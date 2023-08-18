«Унион» Берлин пытается убедить Бонуччи перейти в команду

Центральный защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи может в скором времени оказаться в чемпионате Германии. По информации от журналиста Николо Скиры, «Унион» Берлин пытается убедить футболиста в переходе.

Источник сообщает, что итальянец не входит в планы главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, а руководство команды уже дало футболисту зелёный свет на поиск новой команды.

«Унион» предложил Бонуччи контракт сроком на один год и ждёт ответа до понедельника. Леонардо пока взял время на раздумья. Игроком ранее также интересовался римский «Лацио».