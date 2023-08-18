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«Унион» Берлин пытается убедить Бонуччи перейти в команду

18 Августа 2023 • 14:22 Комментировать
Унион Берлин
...
Майнц
20.08 16:30

Центральный защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи может в скором времени оказаться в чемпионате Германии. По информации от журналиста Николо Скиры, «Унион» Берлин пытается убедить футболиста в переходе.

Источник сообщает, что итальянец не входит в планы главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, а руководство команды уже дало футболисту зелёный свет на поиск новой команды.

«Унион» предложил Бонуччи контракт сроком на один год и ждёт ответа до понедельника. Леонардо пока взял время на раздумья. Игроком ранее также интересовался римский «Лацио».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Леонардо Бонуччи Унион Берлин трансферы футбола - лето 2023
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УНИОН БЕРЛИН МАЙНЦ
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