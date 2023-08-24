Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Игрок «Майнца» установил антирекорд Бундеслиги в первом же туре

24 Августа 2023 • 23:30 Комментировать
Унион Берлин
4:1
Майнц
окончен

Неудачно начался для «Майнца» новый сезон немецкой Бундеслиги, команда крупно проиграла на выезде «Униону». Но все могло быть иначе, если бы нападающий «Майнца» Людовик Ажорк удачнее исполнял пенальти. Сперва он не смог переиграть вратаря на 63-й минуте, но там «Майнц» хотя бы забил на добивании. Но на 88-й минуте Ажорк снова вызвался исполнить одиннадцатиметровый удар - и снова не забил!

Таким образом, немецкий нападающий стал первым игроком в истории немецкого чемпионата, который не забил два пенальти в ходе одного матча. В следующем туре «Майнц» примет дома «Айнтрахт» из Франкфурта. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Майнц Людовик Ажорк
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
25.08.23 в 21:30
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Штутгарт Штутгарт
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 24 Августа
23:30 · Германия. Бундеслига
Игрок «Майнца» установил антирекорд Бундеслиги в первом же туре
23:15 · Германия. Бундеслига
Госенс - всего лишь четвёртый игрок в истории Бундеслиги, дебютировавший в ней позже, чем в сборной
22:31 · Германия. Бундеслига
Игрок «Униона» установил абсолютный рекорд Бундеслиги
20:12 · Германия. Бундеслига
​Азмун переходит в «Рому» после звонка Моуринью
17:15 · Германия. Бундеслига
Кирьяков: Готовых игроков для Бундеслиги в России не вижу
16:17 · Россия. Премьер-лига
Агент Тикнизяна: «Было предложение от «Вердера», от «Вольфсбурга» только на уровне заинтересованности»
13:36 · Германия. Бундеслига
Азмун хочет перейти в «Рому»
11:49 · Германия. Бундеслига
Стало известно, сколько пропустит нападающий «Баварии» Мусиала
11:48 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» до трансфера Тимбера присматривался к Симакану и к Гехи 1
11:37 · Германия. Бундеслига
«Рома» поспорит с «Миланом» за бывшего игрока «Зенита»
09:35 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» нашла нового защитника в АПЛ
04:14 · Германия. Бундеслига
Эмре Джан: «Беллингем некрасиво вёл себя» 1
02:15 · Германия. Бундеслига
​«Червь» - легенда немецкого футбола высмеяла Неймара
01:13 · Германия. Бундеслига
Бонуччи согласился перейти в клуб Бундеслиги
00:23 · Германия. Бундеслига
Кейн рассказал об адаптации в «Баварии»
Все новости
Рекомендуем