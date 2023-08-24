Игрок «Майнца» установил антирекорд Бундеслиги в первом же туре

Неудачно начался для «Майнца» новый сезон немецкой Бундеслиги, команда крупно проиграла на выезде «Униону». Но все могло быть иначе, если бы нападающий «Майнца» Людовик Ажорк удачнее исполнял пенальти. Сперва он не смог переиграть вратаря на 63-й минуте, но там «Майнц» хотя бы забил на добивании. Но на 88-й минуте Ажорк снова вызвался исполнить одиннадцатиметровый удар - и снова не забил!

Таким образом, немецкий нападающий стал первым игроком в истории немецкого чемпионата, который не забил два пенальти в ходе одного матча. В следующем туре «Майнц» примет дома «Айнтрахт» из Франкфурта.