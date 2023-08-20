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Бехренс оформил хет-трик, Ажорк не забил два пенальти, «Унион» разгромил «Майнц»

20 Августа 2023 • 18:29 Комментировать
Унион Берлин
4:1
Майнц
окончен

«Унион» и «Майнц» выдали интригующий матч на старте сезона Бундеслиги. Берлиницы забили два мяча к девятой минуте, но вопрос о победителе не был снят. Кевин Бехренс забил головой в первой же атаке, повторив то же самое вскоре - дубль. После перерыва Людовик Ажорк не смог переиграть вратаря с 11-метровой отметки. Но гости отыграли гол, Антони Каси был первым на добивании. На 70-й минуте Бехренс снова шикарно сыграл вверху и оформил хет-трик. Ажорку снова не повезло, после удара головой мяч остановила перекладина. В концовке 11-метровый в ворота берлинцев, а Ажорк еще раз не смог пробить голкипера. Точку на 90-й минуте поставил Милош Пантович - 4:1.

3:1, «Унион» добыл победу.

Протокол игры  
Унион Берлин4:1Майнц
(1:0) Бехренс Кевин1'  
(2:0) Бехренс Кевин9'  
  64'Каси Антони (2:1)

(3:1) Бехренс Кевин 70'

(4:1) Пантович Милош 90'

  
Рённов ФредерикДухи ДанилоКнохе РобинЛейте ДиогуТриммель КристоферРуссийон Жером 66' (Госенс Робин ( 66') Крал АлексЛайдуни Аисса 89' (Фолланд Кевин ( 89') Ааронсон Бренден 76' (Пантович Милош ( 76') Фофана Датро 66' (Бекер Шеральдо ( 66') Бехренс Кевин  10'
Запасные: Сибачо ЖорданЕккель ПаульЮранович ЙосипШволов Александер
Центнер РобинКор Доминик  51' 60' (Ван дер Берг Сепп ( 60'  90') Бель ШтефанФернандес ЭдимилсонДа Коста Данни  59' 81' (Вайпер Нельсон ( 81') Баррейро Леандро  80'Стах Антон 81' (Краусс Том ( 81') Каси АнтониОнисиво Карим 60' (Груда Брайан ( 60') Ажорк ЛюдовикЧхэ-Сон Ли II  31' 75' (Баркок Аймен ( 75')
Запасные: Папела МервильЛайч МаксимDavid MamutovicРисс Лассе
20 августа. Стадион "Ан дер Альтен Фёрстерай".

 

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