Бехренс оформил хет-трик, Ажорк не забил два пенальти, «Унион» разгромил «Майнц»

«Унион» и «Майнц» выдали интригующий матч на старте сезона Бундеслиги. Берлиницы забили два мяча к девятой минуте, но вопрос о победителе не был снят. Кевин Бехренс забил головой в первой же атаке, повторив то же самое вскоре - дубль. После перерыва Людовик Ажорк не смог переиграть вратаря с 11-метровой отметки. Но гости отыграли гол, Антони Каси был первым на добивании. На 70-й минуте Бехренс снова шикарно сыграл вверху и оформил хет-трик. Ажорку снова не повезло, после удара головой мяч остановила перекладина. В концовке 11-метровый в ворота берлинцев, а Ажорк еще раз не смог пробить голкипера. Точку на 90-й минуте поставил Милош Пантович - 4:1.
3:1, «Унион» добыл победу.
Протокол игры
|(1:0) Бехренс Кевин1'
|(2:0) Бехренс Кевин9'
|64'Каси Антони (2:1)
(3:1) Бехренс Кевин 70'
(4:1) Пантович Милош 90'
Рённов Фредерик•Духи Данило•Кнохе Робин•Лейте Диогу•Триммель Кристофер•Руссийон Жером66' (Госенс Робин (66') •Крал Алекс•Лайдуни Аисса89' (Фолланд Кевин (89') •Ааронсон Бренден76' (Пантович Милош (76') •Фофана Датро66' (Бекер Шеральдо (66') •Бехренс Кевин 10'
Центнер Робин•Кор Доминик 51'60' (Ван дер Берг Сепп (60') • 90'Бель Штефан•Фернандес Эдимилсон•Да Коста Данни 59'81' (Вайпер Нельсон (81') •Баррейро Леандро• 80'Стах Антон81' (Краусс Том (81') •Каси Антони•Онисиво Карим60' (Груда Брайан (60') •Ажорк Людовик•Чхэ-Сон Ли II 31'75' (Баркок Аймен (75')
Запасные: Папела Мервиль•Лайч Максим•David Mamutovic•Рисс Лассе
20 августа. Стадион "Ан дер Альтен Фёрстерай".
Бан пользователя