Бехренс оформил хет-трик, Ажорк не забил два пенальти, «Унион» разгромил «Майнц»

«Унион» и «Майнц» выдали интригующий матч на старте сезона Бундеслиги. Берлиницы забили два мяча к девятой минуте, но вопрос о победителе не был снят. Кевин Бехренс забил головой в первой же атаке, повторив то же самое вскоре - дубль. После перерыва Людовик Ажорк не смог переиграть вратаря с 11-метровой отметки. Но гости отыграли гол, Антони Каси был первым на добивании. На 70-й минуте Бехренс снова шикарно сыграл вверху и оформил хет-трик. Ажорку снова не повезло, после удара головой мяч остановила перекладина. В концовке 11-метровый в ворота берлинцев, а Ажорк еще раз не смог пробить голкипера. Точку на 90-й минуте поставил Милош Пантович - 4:1.

3:1, «Унион» добыл победу.