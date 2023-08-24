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Чемпионат Германии. Бундеслига

Госенс - всего лишь четвёртый игрок в истории Бундеслиги, дебютировавший в ней позже, чем в сборной

24 Августа 2023 • 23:15 Комментировать
Унион Берлин
4:1
Майнц
окончен

В межсезонье Робин Госенс сменил клуб, он покинул миланский «Интер», в который с большими ожиданиями приходил летом 2022 года. Дебют Госенса в новом клубе оказался удачным - «Унион» уверенно обыграл «Майнц» со счетом 4:1.

Для Госенса это был, однако, не только дебют за новый клуб, но и дебют в Бундеслиге в целом - ранее он там не выступал. Робин - всего лишь четвертый игрок в истории немецкого футбола, который дебютировал в Бундеслиге после своего первого матча за сборную страны. Предыдущие трое - это Томас Хитцльшпергер, Шкодран Мустафи и Карим Адейеми.

В следующем туре «Унион» сыграет с «Дармштадтом».

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Евро-Футбол.Ру,
Томас Хитцльшпергер Унион Берлин Шкодран Мустафи Робин Госенс
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