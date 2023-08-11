Клуб Бундеслиги предложил «Интеру» 15 млн евро за Госенса

Левый защитник «Интера» Робин Госенс всё ещё может оказаться в Бундеслиге.

С начала лета слухи связывали 29-летнего игрока с рядом различных клубов, но никому из претендентов так и не удалось согласовать сделку. Как информирует Sky Sport, «Интер» получил новое предложение по Госенсу от берлинского «Униона». Стоимость потенциального трансфера оценивается в 15 млн евро, что вполне устраивает «нерадзурри». В настоящий момент стороны обсуждают детали перехода.

Робин Госенс был куплен «Интером» у «Аталанты» за 27,4 млн евро. Контракт немецкого латераля рассчитан до середины 2026 года.