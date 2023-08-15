Левый защитник Робин Госенс стал игроком берлинского «Униона».

Немецкий клуб официально представил 29-летнего футболиста в качестве своего новичка. Контракт Госенса с «Унионом» рассчитан до 2028 года. Ранее в СМИ сообщалось, что «Интер» заработает на продаже латераля около 15 млн евро.

Робин Госенс принадлежал «нерадзурри» с лета прошлого года, а прежде выступал за миланцев на правах аренды из «Аталанты». В общей сложности немецкий игрок принял участие в 58 поединках «Интера», отметившись пятью забитыми мячами и одной голевой передачей.

Интерес к Госенсу также проявляли «Борнмут» и «Вольфсбург».