Немецкий форвард Кевин Фолланд пополнил состав «Униона», перебравшись из «Монако». Об этом берлинский клуб сообщает на своем официальном сайте. 31-летний Фолланд будет выступать за «Унион» под десятым номером.

«Наша форма отлично смотрится на тебе, Кевин», — написала пресс-служба команды.

Ранее журналист Флориан Плеттенберг сообщил, что «Унион» заплатит «Монако» за Фолланда четыре миллиона евро плюс полтора миллиона в качестве бонусов.

В первом туре чемпионата Германии «Унион» примет на своем поле «Майнц». Игра пройдет 20 августа, начало встречи — в 16:30 по московскому времени.