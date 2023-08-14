Госенс станет игроком берлинского «Униона»

Защитник миланского «Интера» Робин Госенс возвращается в родную Германию. По словам инсайдера Фабрицио Романо в соцсетях, берлинский «Унион» и «нерадзурри» закрыли сделку по игроку и трансферу уже ничего не помешает.

Немецкий клуб заплатит итальянцам 15 млн евро. Официально о переходе объявят в ближайшее время, а сам футболист уже вылетел в Германию – там его ждёт медосмотр в новом клубе.

Отметим, что во взрослой карьере Госенс ещё ни разу не выступал в клубе из родной страны. Ранее немец с нидерландским гражданством во взрослой карьере являлся игроком «Витесса», «Дордрехта», «Хераклеса» и «Аталанты».