Госенс: «Жаль, что мне не удалось стабильно показывать свой уровень в «Интере»

Новичок «Униона» Робин Госенс попрощался с «Интером».

Во вторник берлинский клуб официально объявил о подписании 29-летнего латераля, перешедшего из миланского «Интера».

«Моё приключение в «Интере» подошло к концу. У меня остались сожаления, потому что мне не удалось на регулярной основе показывать свой настоящий уровень в этом замечательном клубе. Я действительно хотел доказать свою пригодность в этом сезоне, потому что раньше у меня было не так много возможностей сделать это. Несмотря на то, что ожидания не оправдались, отношение ко мне было тёплым. Для меня было честью выступать за такой великий клуб», – написал в социальных сетях Госенс.