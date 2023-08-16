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Госенс: «Жаль, что мне не удалось стабильно показывать свой уровень в «Интере»

16 Августа 2023 • 00:03 Комментировать
Интер Милан
...
Монца
19.08 21:45

Новичок «Униона» Робин Госенс попрощался с «Интером».

Во вторник берлинский клуб официально объявил о подписании 29-летнего латераля, перешедшего из миланского «Интера».

«Моё приключение в «Интере» подошло к концу. У меня остались сожаления, потому что мне не удалось на регулярной основе показывать свой настоящий уровень в этом замечательном клубе. Я действительно хотел доказать свою пригодность в этом сезоне, потому что раньше у меня было не так много возможностей сделать это. Несмотря на то, что ожидания не оправдались, отношение ко мне было тёплым. Для меня было честью выступать за такой великий клуб», – написал в социальных сетях Госенс.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Унион Берлин Робин Госенс
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