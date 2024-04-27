Гасилин дал прогноз на матч «Байер» - «Штутгарт»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Алексей Гасилин поделился мыслями о предстоящем поединке чемпионата Германии между леверкузенским «Байером» и «Штутгартом».

«Обе команды играют в схему с тремя защитниками, фланги - уязвимое место у команд. В среднем «Штутгарт» подает за матч 6 угловых, «Байер» примерно с таким же показателем. Предлагаю взять тотал угловых 9,5 больше», - передает слова Гасилина «РБ Спорт».

«Байер» примет «Штутгарт» на своем поле сегодня, 27 апреля, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна на Liveresult.ru.