«Челси» не планирует включать Влаховича в сделку по Лукаку

Лондонский «Челси» не намерен подписывать нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича.

В последние недели в прессе активно обсуждается возможный переход серба в «Челси» в обмен на Лукаку, который уже договорился с «Ювентусом». По обновлённым сведениям инсайдера Фабрицио Романо, на сегодняшний день руководство «синих» не собирается обсуждать подписание Влаховича. Лондонцы высоко оценивают способности 23-летнего форварда «бьянконери», но предпочитают полностью сосредоточиться на продаже Лукаку. Бельгиец может либо переехать в другой европейский клуб в августе, либо отправиться в Саудовскую Аравию в сентябре.