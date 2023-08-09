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«Челси» не планирует включать Влаховича в сделку по Лукаку

09 Августа 2023 • 22:28 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
13.08 18:30

Лондонский «Челси» не намерен подписывать нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича.

В последние недели в прессе активно обсуждается возможный переход серба в «Челси» в обмен на Лукаку, который уже договорился с «Ювентусом». По обновлённым сведениям инсайдера Фабрицио Романо, на сегодняшний день руководство «синих» не собирается обсуждать подписание Влаховича. Лондонцы высоко оценивают способности 23-летнего форварда «бьянконери», но предпочитают полностью сосредоточиться на продаже Лукаку. Бельгиец может либо переехать в другой европейский клуб в августе, либо отправиться в Саудовскую Аравию в сентябре.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ювентус Ромелу Лукаку Душан Влахович трансферы футбола - лето 2023
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