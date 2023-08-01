Влахович готов отказать клубам АПЛ и остаться в «Ювентусе»

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович не горит желанием менять клубную прописку.

23-летний футболист считается одной из трансферных целей лондонского «Челси», однако переход маловероятен. Согласно заявлениям журналиста Джованни Альбанезе, серб сосредоточен на «Ювентусе» – он хочет остаться в клубе и показать свои лучшие качества в новом сезоне. Игроку не слишком интересны варианты переезда в Англию.

Душан Влахович мог оказаться в одном из клубов Премьер-лиги ещё в январе 2022 года, но предпочёл «старую синьору». Действующий контракт форварда с туринцами рассчитан до середины 2026 года.