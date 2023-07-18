Роналду: «Серия А была мертва до моего прихода в «Ювентус»

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал о своём влиянии на футбол во всём мире.

Португалец переехал в Саудовскую Аравию в январе, став игроком «Аль-Насра». По словам 38-летнего игрока, «эффект Криштиану» сделал саудовскую лигу привлекательной для статусных футболистов, выступающих в Европе.

«Мой приезд в Саудовскую Аравию поспособствовал дальнейшим переходам сюда топ-игроков. Это факт.

Серия А была мертва до моего прихода в «Ювентус», а сразу после этого возродилась. Криштиану привлекает дополнительный интерес, куда бы он ни пошёл», – цитирует инсайдер Фабрицио Романо пятикратного обладателя «Золотого мяча».