«Ювентус» требует за Мойзе Кина 35-40 миллионов евро

Туринский «Ювентус» озвучил условия, при которых согласится расстаться со своим нападающим Мойзе Кином. По информации от инсайдера Ромео Агрести, «старая синьора» продаст итальянца толькоа за 35-40 миллионов евро.

Ранее к «Ювентусу» с предложением по трансферу Кина обратился «Милан». «Россонери» хотели арендовать Мойзе с опцией выкупа, но команда Массимилиано Аллегри быстро ответила отказом. «Старая синьора» рассмотрит расставание с Кином только на постоянной основе.

Мойзе в прошлом сезоне отметился шестью голами в итальянской Серии А. Ранее Кин также успел поиграть в Англии за «Эвертон» и во Франции за «ПСЖ».