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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» требует за Мойзе Кина 35-40 миллионов евро

18 Августа 2023 • 11:58 Комментировать
Удинезе
...
Ювентус
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20.08 21:45

Туринский «Ювентус» озвучил условия, при которых согласится расстаться со своим нападающим Мойзе Кином. По информации от инсайдера Ромео Агрести, «старая синьора» продаст итальянца толькоа за 35-40 миллионов евро.

Ранее к «Ювентусу» с предложением по трансферу Кина обратился «Милан». «Россонери» хотели арендовать Мойзе с опцией выкупа, но команда Массимилиано Аллегри быстро ответила отказом. «Старая синьора» рассмотрит расставание с Кином только на постоянной основе.

Мойзе в прошлом сезоне отметился шестью голами в итальянской Серии А. Ранее Кин также успел поиграть в Англии за «Эвертон» и во Франции за «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Мойзе Кин трансферы футбола - лето 2023
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