Аллегри связался с Лукаку

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри обсудил с Ромелу Лукаку его потенциальный переезд в Турин.

«Ювентус» остаётся основным претендентом на бельгийского нападающего, по-прежнему принадлежащего лондонскому «Челси». По обновлённой информации журналиста Джованни Альбанезе, наставник «бьянконери» напрямую связался с Лукаку для обсуждения возможного сотрудничества. Специалист считает, что 30-летний форвард станет ключевой фигурой в его системе. По слухам, Аллегри даже пообещал руководству «Ювентуса» выиграть Скудетто в случае подписания экс-звезды миланского «Интера».