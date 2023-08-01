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Аллегри связался с Лукаку

01 Августа 2023 • 22:36 Комментировать (1)
Челси
...
Ливерпуль
13.08 18:30

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри обсудил с Ромелу Лукаку его потенциальный переезд в Турин.

«Ювентус» остаётся основным претендентом на бельгийского нападающего, по-прежнему принадлежащего лондонскому «Челси». По обновлённой информации журналиста Джованни Альбанезе, наставник «бьянконери» напрямую связался с Лукаку для обсуждения возможного сотрудничества. Специалист считает, что 30-летний форвард станет ключевой фигурой в его системе. По слухам, Аллегри даже пообещал руководству «Ювентуса» выиграть Скудетто в случае подписания экс-звезды миланского «Интера».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ювентус Массимилиано Аллегри Ромелу Лукаку трансферы футбола - лето 2023
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ЧЕЛСИ ЛИВЕРПУЛЬ
Комментарии (1)
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Kostya
01 Августа 2023 в 22:58
Мне вот уже сколько лет интересно, что такая бездарность, как Аллегри, делает в Юве? Ну, это ведь он совсем не может вывести команду на тот уровень, к которому стремится этот клуб.
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