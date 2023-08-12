«Ювентус» решил продать Костича вместо Кьезы

Туринский «Ювентус» принял решение расстаться со своим левым защитником Филипом Костичем. По сообщениям от La Gazzetta dello Sport, «старая синьора» выставила 30-летнего серба на трансфер.

Отмечается, что изначально команду должен был покинуть нападающий Федерико Кьеза, но итальянец принял решение остаться. «Ювентус» нуждается в продажах, а клуб решил остановить выбор на Костиче.

Филип перебрался в туринскую команду лишь прошлым летом из франкфуртского «Айнтрахта». Костич в минувшем сезоне был лидером Серии А по количеству созданных моментов. Серб записал на свой актив 3 гола и 8 ассистов в чемпионате Италии.