Закария и Артур также исключены из состава «Ювентуса»

«Ювентус» указал на выход четырём игрокам.

Ранее стало известно, что в клубе больше не рассчитывают на капитана Леонардо Бонуччи и Уэстона Маккенни. По заявлениям инсайдера Фабрицио Романо, та же участь постигла полузащитников Дениса Закарию и Артура Мело. Все четыре футболиста с сегодняшнего дня не являются частью проекта и доступны на трансферном рынке.

Денис Закария провёл прошлый сезон в аренде в лондонском «Челси», но не сумел зарекомендовать себя, лишь 11 раз появившись на поле. Артур Мело, отбывший аренду в «Ливерпуле», и вовсе принял участие только в одном матче за первую команду «красных».