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Чемпионат Италии. Серия А

Бонуччи шокирован решением «Ювентуса» исключить его из команды

13 Июля 2023 • 22:33 Комментировать (1)
Удинезе
...
Ювентус
20.08 19:00

Центральный защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи был неприятно удивлён решением клуба.

36-летний ветеран «старой синьоры», как стало известно сегодня, отныне не является частью основного состава – ему не позволят тренироваться с первой командой. По сведениям инсайдера Джанлуки ди Марцио, Бонуччи был шокирован таким решением, но пока не смирился с вердиктом. В понедельник центрбек попытается убедить Массимилиано Аллегри вернуть его в обойму.

Леонардо Бонуччи провёл более 500 матчей за «Ювентус» во всех соревнованиях. Нынешний капитан «бьянконери» планирует завершить игровую карьеру по окончании сезона-2023/24.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Леонардо Бонуччи Массимилиано Аллегри
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УДИНЕЗЕ ЮВЕНТУС
Комментарии (1)
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InterSan
13 Июля 2023 в 22:54
Даже я в Шоке. Реально. Так поступать с легендой - не красиво и не правильно.
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