Бонуччи шокирован решением «Ювентуса» исключить его из команды

Центральный защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи был неприятно удивлён решением клуба.

36-летний ветеран «старой синьоры», как стало известно сегодня, отныне не является частью основного состава – ему не позволят тренироваться с первой командой. По сведениям инсайдера Джанлуки ди Марцио, Бонуччи был шокирован таким решением, но пока не смирился с вердиктом. В понедельник центрбек попытается убедить Массимилиано Аллегри вернуть его в обойму.

Леонардо Бонуччи провёл более 500 матчей за «Ювентус» во всех соревнованиях. Нынешний капитан «бьянконери» планирует завершить игровую карьеру по окончании сезона-2023/24.