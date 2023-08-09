«Монако» предложил 22 млн евро за Закарию – «Ювентус» хочет больше

«Монако» и «Ювентус» пока не согласовали условия трансфера полузащитника Дениса Закарии.

Сам 26-летний футболист уже дал согласие на переход в клуб Лиги 1, однако монегаскам ещё предстоит договориться с туринцами. По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, «Монако» предложил около 22 млн евро за швейцарца, включая бонусные надбавки, но «Ювентус» требует чуть больше – 25 млн евро. Переговоры продолжаются, и стороны, судя по всему, скоро достигнут консенсуса.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Дениса Закарии в 18 млн евро. «Старая синьора» рассчитывает продать хавбека, поскольку тот не входит в планы наставника Массимилиано Аллегри.