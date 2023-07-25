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Чемпионат Италии. Серия А

«Монако» сделал предложение по полузащитнику «Ювентуса»

25 Июля 2023 • 21:29 Комментировать
Клермон
...
Монако
12.08 21:00

Полузащитник «Ювентуса» Денис Закария заинтересовал «Монако».

«Старая синьора» не заинтересована в продолжении сотрудничества со швейцарским футболистом, поэтому тот, как ожидается, в скором времени сменит клубную прописку. Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, предложение по Закарии сделал «Монако». В приглашении 26-летнего хавбека заинтересован лично Ади Хюттер, недавно возглавивший монегасков. Основным претендентом на игрока до недавних пор считался лондонский «Вест Хэм», также успевший провести переговоры с «Ювентусом».

Текущая стоимость Дениса Закарии оценивается экспертами портала Transfermarkt в 18 млн евро.

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Монако Ювентус Денис Закария трансферы футбола - лето 2023
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