Спортивный директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли хочет видеть в команде нападающего «Лилля» Джонатана Дэвида.

«Старая синьора» в скором времени может расстаться с Душаном Влаховичем, который, если верить слухам, уже согласовал условия личного контракта с «Пари Сен-Жермен». По информации Calciomercato, новый спортивный директор туринцев Джунтоли определил Дэвида в качестве замены сербскому форварду, если тот в итоге будет продан.

Трансферная стоимость Джонатана Дэвида, согласно оценке экспертов Transfermarkt, составляет 60 млн евро. В минувшем розыгрыше французского чемпионата 23-летний канадец отметился 24 забитыми мячами в 37 матчах.