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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» не смог убедить Кесси

03 Августа 2023 • 20:56 Комментировать
Хетафе
...
Барселона
13.08 22:30

Полузащитник «Барселоны» Франк Кесси не перейдёт в «Ювентус» в нынешнее трансферное окно.

На протяжении нескольких недель туринский клуб возглавлял список претендентов на 26-летнего игрока, а «Барселона» была готова принять предложение «старой синьоры», однако самого Кесси этот вариант не устроил, докладывает журналист Никола Баличе. Спортивному директору «Ювентуса» так и не удалось убедить ивуарийца согласиться на переход.

Интерес к хавбеку проявляет саудовский «Аль-Ахли», также футболист может переехать в Англию либо остаться в «Барселоне». Контракт Франка Кесси с каталонцами рассчитан до 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Барселона Франк Кесси трансферы футбола - лето 2023
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