«Ювентус» не смог убедить Кесси

Полузащитник «Барселоны» Франк Кесси не перейдёт в «Ювентус» в нынешнее трансферное окно.

На протяжении нескольких недель туринский клуб возглавлял список претендентов на 26-летнего игрока, а «Барселона» была готова принять предложение «старой синьоры», однако самого Кесси этот вариант не устроил, докладывает журналист Никола Баличе. Спортивному директору «Ювентуса» так и не удалось убедить ивуарийца согласиться на переход.

Интерес к хавбеку проявляет саудовский «Аль-Ахли», также футболист может переехать в Англию либо остаться в «Барселоне». Контракт Франка Кесси с каталонцами рассчитан до 2026 года.