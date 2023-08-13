Аллегри: «Ювентус» не нуждается в новых игроках»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о необходимости новых подписаний.

Туринский коллектив сыграл вничью (0:0) с «Аталантой» в товарищеском матче, после чего журналисты попросили Аллегри оценить силу собственной команды: «Я очень доволен нашим текущим составом, вряд ли стоит ждать появления новых игроков. Думаю, мы укомплектованы на всех позициях», – приводит журналист Николо Скира слова наставника «старой синьоры».

В матче первого тура нового розыгрыша Серии А «Ювентус» сыграет на выезде против «Удинезе». Встреча состоится 20 августа в 21:45 по московскому времени.