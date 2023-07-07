Капитан «Ювентуса» Леонардо Бонуччи отверг два предложения от других клубов.

В подписании 36-летнего центрального защитника были заинтересованы представители чемпионата Саудовской Аравии, однако итальянец ответил отказом, докладывает инсайдер Николо Скира. Ветеран «старой синьоры» хочет продолжить выступления в европейском футболе.

Ранее итальянские СМИ сообщили о намерении Леонардо Бонуччи остаться в «Ювентусе» до конца сезона-2023/24, несмотря на интерес из Английской премьер-лиги. Футболист планирует повесить бутсы на гвоздь по истечении контракта с туринским клубом в июне следующего года.