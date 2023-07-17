Пригодность полузащитника Поля Погба вызывает сомнения у тренерского штаба «Ювентуса».

Недавно француз получил выгодное предложение из Саудовской Аравии, но отказался, поскольку хочет попробовать вернуться на прежний уровень в «Ювентусе» в предстоящем сезоне. По данным Tuttosport, в туринском клубе не слишком оптимистично оценивают перспективы Погба: 30-летний хавбек, пропустивший большую часть прошедшей кампании из-за травм, до сих пор не тренируется в общей группе, и тренеры «бьянконери» опасаются, что игроку не удастся в полной мере восстановить физические кондиции.

Поль Погба вернулся в «Ювентус» прошлым летом, но за весь сезон провёл всего десять матчей.