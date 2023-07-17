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В «Ювентусе» сомневаются в Погба слухи

17 Июля 2023 • 21:25 Комментировать (1)
Удинезе
...
Ювентус
20.08 19:00

Пригодность полузащитника Поля Погба вызывает сомнения у тренерского штаба «Ювентуса».

Недавно француз получил выгодное предложение из Саудовской Аравии, но отказался, поскольку хочет попробовать вернуться на прежний уровень в «Ювентусе» в предстоящем сезоне. По данным Tuttosport, в туринском клубе не слишком оптимистично оценивают перспективы Погба: 30-летний хавбек, пропустивший большую часть прошедшей кампании из-за травм, до сих пор не тренируется в общей группе, и тренеры «бьянконери» опасаются, что игроку не удастся в полной мере восстановить физические кондиции.

Поль Погба вернулся в «Ювентус» прошлым летом, но за весь сезон провёл всего десять матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Поль Погба
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Комментарии (1)
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snk6565
17 Июля 2023 в 21:31
Они начали что то подозревать???))))))
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