«Милан» сделал запрос по трансферу нападающего «Ювентуса»

Форвард «Ювентуса» Мойзе Кин интересен «Милану».

23-летний футболист не имеет регулярной игровой практики в команде Массимилиано Аллегри, поэтому готов рассмотреть варианты ухода. По данным авторитетного инсайдера Джанлуки ди Марцио, «Милан» обратился к «Ювентусу» по вопросу перехода Кина. «Россонери» предложили аренду с обязательством выкупа, которое активируется при определённых условиях, однако руководство «старой синьоры» не впечатлили предложенные условия. Сам игрок был готов перебраться в «Милан».

Согласно оценке специалистов Transfermarkt, стоимость Мойзе Кина составляет 18 млн евро. Контракт нападающего с «Ювентусом» рассчитан до 2025 года.