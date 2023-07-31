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Бремер прокомментировал слухи об уходе из «Ювентуса» в клуб АПЛ

31 Июля 2023 • 01:51 Комментировать
Удинезе
...
Ювентус
20.08 21:45

Центральный защитник «Ювентуса» Глейсон Бремер высказался о своём будущем.

Интерес к бразильцу приписывался различным клубам Английской премьер-лиги, включая «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». По словам самого 26-летнего игрока, трансфер вряд ли состоится: «Я хочу остаться в «Ювентусе», даже если мной интересуются английские клубы. Я намерен выиграть трофеи здесь», – заявил в интервью Tuttosport футболист.

Грейсон Бремер пополнил ряды «бьянконери» прошлым летом, перейдя из «Торино» за 41 млн евро. Действующий контракт центрбека со «старой синьорой» рассчитан до середины 2027 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Глейсон Бремер трансферы футбола - лето 2023
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