Бремер прокомментировал слухи об уходе из «Ювентуса» в клуб АПЛ

Центральный защитник «Ювентуса» Глейсон Бремер высказался о своём будущем.

Интерес к бразильцу приписывался различным клубам Английской премьер-лиги, включая «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». По словам самого 26-летнего игрока, трансфер вряд ли состоится: «Я хочу остаться в «Ювентусе», даже если мной интересуются английские клубы. Я намерен выиграть трофеи здесь», – заявил в интервью Tuttosport футболист.

Грейсон Бремер пополнил ряды «бьянконери» прошлым летом, перейдя из «Торино» за 41 млн евро. Действующий контракт центрбека со «старой синьорой» рассчитан до середины 2027 года.